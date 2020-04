Plus de 500 000 comptes Zoom piratés

Les dernières semaines de confinement mondial ont donné à des applications comme Zoom une flambée d’utilisation dont les firmes n’en rêvaient pas, mais ça a aussi son lot de problème qui va avec, beaucoup de failles de sécurité sont à revoir.

En effet l’application de visioconférence Zoom est sur toutes les bouches depuis quelques semaines, mais sa réputation est entachée chaque jour un peu plus. C’est maintenant plus de 500 000 comptes qui auraient été piraté et mis en vente sur le Dark web.

Plus de 500 000 identifiants, mot de passe et surtout URL de conférences privées qui se retrouvent en vente sur le dark web, parmi eux des comptes de plusieurs entreprises et banques.

La cause serait donc des hackers qui utilisaient des attaques de types credential stuffing qui consisterait à tester des mots de passes déjà piratés à travers des automatismes bien précis. Si vous avez l’habitude d’utiliser le même mot de passe sur plusieurs services, sachez que ce n’est pas forcément une bonne idée.

