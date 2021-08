PayPal commence à autoriser les paiements en cryptomonnaie en Europe

Après avoir autorisé les paiements en cryptomonnaie aux États-Unis, PayPal va faire de même en Europe à commencer par le Royaume-Uni et bientôt un peu partout.

En effet, les utilisateurs de PayPal au Royaume-Uni vont pouvoir payer en utilisant des Bitcoins, Ethereum, litecoin et bitcoin cash. la plateforme a enfin débuté les autorisations en Europe.

« Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde, pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux » déclare le vice-président et directeur général de PayPal.