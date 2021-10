Panne internationale du groupe Facebook

Nous avons tous constaté hier après-midi, et ce pendant plusieurs heures, une panne de toutes les applications du groupe Facebook, à savoir Messenger, Facebook, Instagram ou WhatsApp sur mobiles et ordinateurs.

On ignore pour l’heure les raisons qui ont pouss » cette panne d’ordre international, mais un retour progressif à la normale est en cours.

Les équipes techniques de Facebook ont communiqué via « Twitter » qu’ils sont au courant de la panne sans donner plus d’explication “Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à l’application Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient occasionné”.

Facebook communiquera surement dans les prochaines heures les raisons de cette panne, la plus longue des services Facebook jamais répertorier jusqu’à aujourd’hui.