Panne générale des services Google cet après-midi

La majorité des services Google largement utilisés par les internautes ont connu aujourd’hui, le 14 décembre 2020 dès les alentours de 13h heure d’Alger une panne qui semble avoir aussi touché l’Amérique du Nord, le Japon et l’Europe à laquelle l’Algérie est rattachée par trois câbles sous-marins.

Zones touchées par la panne

On aura ainsi constaté l’impossibilité d’accéder à YouTube, Gmail et à d’autres applications contenues dans le giron du géant de MountainView. La liste des applications (et web apps) ayant été touchées étant :

Google Drive

Google Agenda

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Sites

Groups

Hangouts

Chat

Meet

Analytics

Etc.

De plus des Gmail et YouTube précédemment cités.

Heureusement, la panne semble avoir été corrigée, avec une reprise quasi totale de l’utilisabilité des ces Gapps dont on ne peut plus se passer.

Les seuls services qui semblent ne pas avoir été touchés sont Google Search (la recherche Google) et Maps, pour des raisons qu’on ignore pour l’instant. Néanmoins, plusieurs tweetos (utilisateurs de Twitter) ont ironisé sur le fait que ceci n’est qu’une nième infortune qui vient s’ajouter à la pléthore de malheurs ayant touché le monde en cette année 2020.