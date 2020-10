Algérie Télécom lance 3 nouvelles offres internet à 5, 10 et 100Mbps

Algérie Télécom vient de lancer le « Pack Jeunes Entrepreneurs », un nouveau bouquet de 3 forfaits destinés aux jeunes startupeurs et freelancers. Une offre qui risque très alléchante pour certains d’entre eux qui sont aussi à la recherche d’hébergement web.

S’inscrivant dans la continuité des packs Moohtarif, des offres qui ne proposaient que des services d’internet et de téléphonie mobile à l’époque, Le nouveau Pack Jeunes Entrepreneurs inclut des services d’hébergement web et d’adresses IP fixe qui le rend assez unique en son genre en Algérie.

Les concernés



Comme son nom l’indique bien, le Pack Jeunes Entrepreneurs ne concerne que certaines personnes spécifiques exerçant des activités économiques déclarées. En d’autres termes, la présentation d’une copie du registre de commerce est plus qu’exigée pour avoir accès aux avantages offerts par le pack.

Se voulant aussi orientée startups et économie numérique, l’offre ne concerne –pour l’instant- que les :

Entreprises financées par l’ANSEJ

Entreprises financées par la CNAC

Entreprises ANGEM

Professions Libérales

TPE

Artisans

Tarifs



Le Pack jeune entrepreneur se décline en 3 forfaits : « Basic », « Gold » et « Premium ». Ils offrent chacun des débits internet plus élevés ainsi que davantage de bonis, et ce comme suit :

PACK BASIC

5 Mbps de débit

20% de réduction sur les frais d’hébergement web

Adresse IP fixe

20 annonces gratuites sur le site d’e-commerce d’Algérie Télécom

Supplément fixe (payant)

Plusieurs offres Idoom fixe disponibles (au choix) : 250, 500 ou 1000 DA

PRIX : 2 000 DA / mois

PACK GOLD

10 Mbps de débit

30% de réduction sur les frais d’hébergement web

Adresse IP fixe

40 annonces gratuites sur le site d’e-commerce d’Algérie Télécom

Supplément fixe (payant)

Plusieurs offres Idoom fixe disponibles (au choix) : 250, 500 ou 1000 DA

PRIX : 3 990 DA / mois

PACK PREMIUM

100 Mbps de débit

50% de réduction sur les frais d’hébergement web

Adresse IP fixe

100 annonces gratuites sur le site d’e-commerce d’Algérie Télécom

Appels illimités vers le fixe (local + national)

Appels facturés à -15% vers le mobile et -30% vers l’international

Bonus (crédit) de 2000 DA vers le mobile (national)

Appels à 3DA/min vers 4 numéros favoris

Supplément fixe (gratuit)

Un abonnement fixe 1000 DA gratuit et inclus dans le tarif de base

PRIX : 11 990 DA / mois

>> Plus d’informations (site officiel d’Algérie Télécom)