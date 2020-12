Djezzy lance un nouveau ‘Pack’ Smartphone + carte SIM

L’opérateur téléphonique Djezzy (OTA) vient de lancer une promo destinée aux collégiens et aux étudiants. Il ne s’agit pas d’un nouveau forfait à proprement parler, mais un pack incluant un smartphone et un forfait Hayla Bezzef avec quelques avantages spécifiques.

Smartphones & Avantages

Les smartphones

Les téléphones proposés dans le cadre de ce nouveau pack sont tous les deux signés « Condor ». Le premier, destiné aux collégiens, est le Griffe T9 Plus et le second, pour étudiants, est le Plume L4 Pro. On aura noté que les deux modèles sont d’ores et déjà commercialisés sans contrat dans les espaces client Djezzy.

Les avantages

Pack Collégien Condor Griffe T9 Plus

Sim Hayla Bezzef gratuite

Activation de l’offre Hayla Bezzef 1200 gratuite

Control parental

Facebook flex

Accès gratuit à certains sites* et plateformes >> Prix : 15.500 DA

Pack étudiants Condor Plume L4 Pro

Sim Hayla Bezzef gratuite

Activation de l’offre Hayla Bezzef 1500 gratuite

Facebook flex

Accès gratuit à certains sites* et plateformes >> Prix : 22.700 DA

Les sites et applications accessibles gratuitement

Bon à savoir