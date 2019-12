Depuis quelque temps déjà, l’entreprise derrière le célèbre site web de petites annonces entreprend des changements profonds dans son modèle de fonctionnement afin de mieux concorder avec l’air du temps.

Le roi des petites annonces en Algérie a ainsi commencé par une refonte de sa charte graphique, basculant vers un logo plus épuré et plus moderne, mais qui respectant toujours les couleurs de base de la plateforme qui ont fait ses heures de gloire, à savoir le bleu et le jaune.

Le nouveau logo de Ouedkniss sur mobile

La plateforme a ensuite introduit un nouveau service de vente électronique à la Amazon. Intitulé Ouedkniss Market, il propose, contrairement à ses concurrents, des prix réalistes et des frais de livraisons raisonnables.

On aura même noté que certains modèles de smartphones coutaient moins cher sur Ouedkniss que chez certaines boutiques appartenant à des revendeurs.

Malheureusement, ce nouveau service se limite pour l’instant à des produits technologiques, mais il en va sans dire qu’il s’étendra prochainement à d’autres types produits prisés par les Algériens.

Il en va sans dire qu’il serait vain de comparer Ouekniss Market à n’importe quel autre plateforme de e-Commerce en Algérie, car contrairement aux autres, c’est Ouedkniss qui vend les produits, et non pas des boutiques affiliées.