Oubliez Xiaomi – le Vivo Iqoo Z1 est désormais le meilleur rapport qualité-prix sur un smartphone

Le constructeur chinois de smartphones Vivo vient de provoquer un séisme dans le monde du smartphone, en dévoilant le tout nouveau Vivo Iqoo Z1. Un smartphone du haut milieu de gamme, au taux de rafraichissement supérieur à celui des Samsung Galaxy S20.

Le nouveau roi du rapport qualité-prix

On pourra ainsi profiter d’un écran LCD à 144Hz, et d’une résolution en FHD+ sur le Vivo Iqoo Z1, soit plus de fluidité que les flagships du moment pour une fraction du prix de ces derniers. Si ce smartphone bouscule les réseaux sociaux en ce moment, c’est en premier lieu à cause de son prix qui tourne autour des 300$ soit quelque 60.000 DA arrivé en Algérie.

Un prix-choc qui n’a d’égal en termes d’effet généré que celui du Redmi Note 7 à son lancement en janvier 2019.

Un tout nouveau SoC

Le Vivo Iqoo Z1 devient ainsi le meilleur rapport qualité-prix du moment, en offrant les performances du récent MediaTek Dimensity 1000 Plus annoncé au début du mois mai 2019. Il est soutenu par pas moins de 6 Go de RAM pour la version de base à 128 Go de mémoire interne de stockage.

Un écran de taille

L’écran de l’appareil est un excellent IPS-LCD de 6.57’’ au taux de rafraichissement incroyable de 144Hz, mais qui reste tout de même inférieur à l’AMOLED de Samsung en termes de contraste et de calibration des couleurs.

Autonomie et photographie

On y retrouve aussi une double connectivité 5G ainsi qu’une énorme batterie de 4.500 mAh, à peine suffisante pour garantir une journée d’autonomie pour le mode 144Hz de l’écran.

Côté photographie, le Iqoo Z1 dispose d’un triple capteur arrière de 48MP+8MP+2MP, respectivement comme principal, ultra-large et macro. Rien de bien surprenant, en attendant de voir les performances de ses modes HDR et Nuit.

Le capteur avant ‘selfie’ quant à lui est de ‘juste’ 16MP, qui reste à faire ses preuves lui aussi.

Grille tarifaire (versions CN)

6/128 : 309 $

: 309 $ 8/128 : 351 $

: 351 $ 8/256 : 394 $