Oppo Reno 4 Pro : le smartphone que la marque doit lancer en Algérie

À peine 4 mois depuis le lancement du Oppo Reno 3 Pro, le constructeur chinois vient d’annoncer son successeur : le Reno 4 Pro, avec une fiche technique digne des meilleurs (quasi?) flagship killers du moment.

Le Oppo Reno 4 Pro vient une grande dalle AMOLED de 6,5’’ dotée d’une résolution en FHD+ en 1080x2400px, mais surtout d’un taux de rafraichissement de 90Hz pour l’affichage, et de 180Hz pour celui de l’enregistrement des touches, ce qui peut s’avérer crucial pour des jeux compétitifs comme PUBG Mobile.

Un smartphone pour gaming ?

Tout ceci a été rendu possible, en partie, grâce à l’excellent SoC Snapdragon 720G, une puce du haut milieu de gamme qui embarque le GPU Adreno 618, très capable en gaming. Le Reno 4 Pro peut aussi compter sur ses 8 Go de RAM afin de proposer aux utilisateurs une expérience fluide, quelle que soit la tâche demandée (Navigation UI, réseaux sociaux, jeux 3D…).

Du bon matériel pour la photo

S’il y a un domaine où Oppo ne déçoit jamais, c’est sans doute la photographie et le ne Reno 4 Pro ne fait pas exception. Celui-ci vient avec le très réputé capteur IMX 586 de 48MP de chez Sony, qui lui sert de capteur principal. Il est couplé à 3 autres capteurs de 8MP, 2MP et 2MP respectivement pour l’ultra grand–angle, le Macro et le monochrome (noir & blanc).

Le capteur avant ‘selfie’ de 32MP quant à lui se trouve dans un ‘puch hole’, le trou qui orne le coin supérieur gauche de la face avant de l’appareil.

Endurance et recharge rapide

Côté fiabilité et endurance, le Reno 4 Pro propose une grande batterie de 4000 mAh qui prend en charge la recharge rapide jusqu’à 65W, soit de 0 à 100% en 36 minutes. Il vient aussi avec Android 10 préchargé dessus, parfumé par le ColorOS 7.2, l’interface utilisateur du constructeur.

Prix et disponibilité

Le Oppo Reno 4 Pro sera commercialisé à partir du 5 aout 2020 en Inde pour un prix équivalent à 390 euros soit dans les 78.000 DA pour la version 8/128. Un prix qui reste relativement correct par rapport à ses deux concurrents directs, le Mi 10 Lite et le OnePlus Nord.