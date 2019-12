Le constructeur chinois de smartphone Oppo vient d’officialiser deux nouveaux modèles appartenant à sa gamme du haut-milieu : les Oppo Reno 3 et le Reno 3 Pro.

Il semble clair qu’Oppo a décidé de miser gros sur toutes les technologies futuristes pour l’année 2020, en lançant ces deux modèles avec une comptabilité 5G complète. Côté design, on retrouve le toujours même charme de la gamme Reno avec un écran en encoche Waterdrop contenant une caméra frontale de 32 MP.

Les Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro

A l’arrière de l’appareil, on retrouve un coloris en dégradé sur du verre semi-réfléchissant où est entreposé un bump contenant un quadri-capteur photo de 64MP+8MP+2MP+2MP, respectivement comme principal, grand-angle, monochrome et macro.

L’autre nouveauté apportée par Oppo sur le Reno 3 c’est son tout nouveau SoC intitulé Dimensity 1000L de chez Mediatek. Il contient un processeur octacore avec 4 cores du type Coretex-A77 (20% plus rapides que la génération précédente) et 4 autres du type Cortex-A55.

Ainsi, le premier cluster ne s’active que lors de l’exécution de tâches lourdes, tandis que le second, bien moins gourmand en énergie, fera en sorte que le Oppo Reno 3 propose une autonomie améliorée.

Le SoC contient aussi le processeur graphique Mali-G77 de chez ARM ainsi qu’une puce consacrée à gestion de la 5G avec des vitesses pouvant aller jusqu’à 4.7 Gbps, tout en prenant en charge les anciennes gammes de fréquence à savoir la 2G, 3G et la 4G LTE.

Le Oppo Reno 3

Comme d’habitude, le Oppo Reno 3 proposera une vitesse de recharge de la batterie hallucinante grâce à la technologie du VOOC 4.0 sur sa batterie de 4.024 mAh. On y retrouve aussi l’interface utilisateur épurée du ColorOS 7 basée sur Android 10.

Oppo commercialisera le Oppo Reno 3 sous quatre coloris, et sera disponible en deux versions RAM/ROM : une de 8/128 Go à 485$ (85.000 DA) et l’autre de 12/128 Go à 530$ (94.000 DA). Les dates de commercialisation quant à elles n’ont pas encore été communiquées.

