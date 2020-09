Oppo s’apprête à lancer le Reno 3 en Algérie – Prix officiel et Avis

Oppo Algérie s’apprête à agrandir son catalogue de smartphones officiellement commercialisés en Algérie. Après le bref succès rencontré par le Reno 2F, la marque chinoise lancera bientôt son successeur naturel : le Oppo Reno 3.

Initialement lancé à l’internationale en mars 2019, le Oppo Reno 3 est plus qu’un smartphone haut-milieu de gamme classique. Il propose ainsi, mis à part son SoC, toutes les caractéristiques d’un téléphone premium que ce soit en photographie, en qualité d’affichage ou même dans la qualité des matériaux utilisés.

Affichage

Le Reno 3 vient avec un écran AMOLED de 6,4’’ qui fournit une résolution atteignant les 1080×2400 soit de la FullHD+. Néanmoins, ce dernier ne propose pas de haut taux de rafraichissement, ce qui peut être très agréable à voir, mais qui est très énergivore en même temps.

Puissance

Tout comme la majorité des smartphones de la marque, le Reno 3 vient avec un processeur de chez MediaTek : le Helio P90 (MT6779). Une puce gravée en 12nm et introduite en décembre 2018, mais qui continue à faire ses preuves à l’heure qu’il est.

Couplé à 8 Go de RAM et à 128 Go de mémoire interne de stockage, le P90 embarqué dans le Reno 3 arrive à marquer un score atteignant les 213.000 points sur Antutu Benchmark, soit dans le même rang qu’un Samsung Galaxy A70 ou un Xiaomi Mi 9 Lite.

Photographie

2020 oblige, le Oppo Reno 3 propose un quadruple capteur photo arrière aux spécificités suivantes :

48 MP, f/1.8 (Grand-angle)

13 MP, f/2.4, (Zoom optique X2 )

8 MP, f/2.2 (ultra grand-angle)

2 MP, f/2.4 (Noir & Blanc)

Il arrive ainsi à enregistrer des vidéos jusqu’en 4K/30 images par seconde. La stabilisation électronique et gyroscopique est quant à elle réservée aux modes 1080p (30 et 60 fps).

Concernant le capteur avant ‘selfie’ ce dernier recèle pas moins de 44MP ! Une définition très rare en dehors des smartphones ayant des caméras pivotantes (e.g. ROG Phone 3)

Autonomie et OS

Il en va sans dire que le Reno 3 propose la technologie de recharge rapide VOOC 3.0 de chez Oppo. Il peut ainsi charger sa batterie de 4025 mAh de 0 à 50% en à peu près 30 minutes. Il lui faut néanmoins 73 minutes pour atteindre les 100% (selon la marque).

Aussi, on ne pourra plus reprocher à la marque de tarder à mettre à jour son système d’exploitation. En effet, le Reno 3 viendra avec la ColorOS 7 préinstallée dessus. On a donc smartphone sous Android 10 qui répond donc à toutes les exigences de l’époque.

Préparez-vous à mieux capturer vos Selfies avec un surprenant appareil photo avant de 44MP. OPPO Reno3 bientôt disponible.Restez connectés pour plus de détails : https://bit.ly/32jztoI . Gepostet von OPPO am Samstag, 12. September 2020

Prix et disponibilité

L’unique version du Oppo Reno 3 qui sera commercialisée en Algérie sera celle à 8 Go de RAM et de 128 Go de Mémoire. Quant à son prix officiel, il sera de 62.900 DA. Ce qui reste très en accord avec son prix européen de 340 euros.



Pour la disponibilité, le téléphone sera commercialisé partout en Algérie à partir du 19 Septembre 2020.

Nb : Les smartphones officiellement importés en Algérie sont soumis à des droits de douane à hauteur de 60%