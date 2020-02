Oppo Reno 2F : lancement imminent sur le marché algérien

Le constructeur chinois Oppo, qui est l’un des mieux implantés en Algérie, s’apprête à lancer ce 11 février prochain à Alger un nouveau smartphone du haut-milieu de gamme sur le marché national. Il s’agit du très réussi Oppo Reno 2F, pour lequel la marque ne cache plus l’accent mis sur la photographie et la vidéo.

Le Oppo Reno2F, qui vient succéder au Reno lancé au milieu de l’année dernière, appartient à une nouvelle catégorie de smartphones appelée photophones. C’est-à-dire qu’il dispose de capteurs photos (et traitement logiciel qui va avec) dignes d’un smartphone premium, tout en disposant d’un SoC (processeur) d’un modèle milieu de gamme.

Cette combinaison inusuelle fait en sorte que ce genre de téléphones sont souvent proposés à des prix beaucoup plus inférieurs que les flagships, tout en proposant une qualité photo similaire.

Pour ce faire, Oppo a opté pour quadruple capteur photo dont un principal de 48MP, un redoutable téléobjectif de zoom hybride x5 (jusqu’à x20 en zoom numérique), un capteur grand-angle de 116° et un capteur de profondeur utilisé pour faire des prises en mode portrait assez impressionnantes.

Côté design, on retrouve un écran AMOLED bord à bord de 6,5’’ d’une définition en FHD+, l’appareil photo motorisé (pop-up) permet d’éviter l’intégration d’une encoche, ce qui permet de profiter pleinement de la qualité, et surtout, de la taille de l’écran.

Côté puissance, on retrouve l’excellent SoC Mediatek MT6771V Helio P70, dont les performances en exécution et en gaming rivalisent avec la gamme supérieure des SD800. Ce dernier est soutenu avec pas moins de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 4000 mAh, ce qui rend difficile de parler d’un modèle milieu de gamme.

Pour le prix, Oppo aura choisi ne pas dépasser la barre des 60.000 DA, se montrant ainsi très agressive par rapport à la concurrence.

