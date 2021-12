OPPO organise une TOMBOLA exceptionnelle pour cette fin d’année 2021

1er décembre 2021, ALGER – OPPO annonce la mise en place d’une grande tombola nationale à l’attention de ses clients les plus fidèles. Afin de terminer en beauté une année 2021 déjà exceptionnelle, elle lance donc une tombola accessible aux acheteurs de l’un des smartphones: A74, A93, A94 et Reno5.

A l’occasion de cette fin d’année, OPPO n’arrête pas de combler ses clients qui souhaitent renouveler leurs équipements pour entamer l’année 2022 sous de meilleurs auspices, avec notamment la baisse du prix de son smartphone phare le Reno5 qui passe de 62 900 DA à 59900 DA, mais surtout une baisse de prix qui peut aller jusqu’à -22% pour ses objets connectés comme, à savoir les écouteurs Bluetooth et bracelets connectés.

Ainsi, cette TOMBOLA grandiose, qui s’étale du 1er jusqu’au 31 Décembre à minuit, concerne tout acheteur d’un smartphone OPPO des gammes récentes Reno5, A94, A93 ou l’A74 pourra s’inscrire à travers un formulaire et participer à un tirage au sort ouvert au plus grand nombre pour espérer repartir avec un des 618 superbes cadeaux offerts par OPPO.

Parmi ces cadeaux à remporter, OPPO a fait en sorte de contenter tous les publics, et surtout les envies de ses clients fidèles. Ainsi, les heureux participants auront la chance de repartir avec des consoles PlayStation 5, des laptops HP, des casques gaming, des batteurs et des presses-agrumes électriques, des robots de cuisine, des enceintes Bluetooth ainsi que les dernières versions des OPPO Enco Buds et des OPPO Smart Bands, nouvellement disponibles sur le marché algérien.OPPO invite toutes les personnes interessées et désirant avoir plus d’informations à se rapprocher de l’un de ses points de vente officiels ou bien de se connecter à travers ses plateformes de réseaux sociales officielles.