Oppo Enco W11 & W51 : Les derniers écouteurs sans-fil de la marque disponibles chez Oppo Algérie

En plus du A93 et des Enco W31, le fabricant chinois de smartphones Oppo, l’une des rares à être officiellement présente en Algérie, vient de lancer deux autres écouteurs TWS : les Enco W11 et Enco W51. Un symbole assez fort d’un passage d’un simple vendeur de téléphones à un représentant de tout un écosystème qui s’élargira sans doute avec le temps.

Les Oppo Enco W11

Comme leur nomenclature laisse penser, les Enco W11 sont les modèles d’écouteurs Bluetooth lancés par Oppo qui se veulent être dans la gamme inférieure dite ‘économique’. Ils proposent ainsi quasiment les mêmes fonctionnalités standards avec les deux autres modèles, tout en évitant celles qui soient les plus couteuses, car nécessitant une grande puissance de calcul.

Côté design, les Enco W11 ont les formes arrondies de buds, un peu comme ce qu’on peut voir chez d’autres constructeurs de smartphones Android. Leur poids est très léger, et peuvent ainsi, par conséquent, être portés pendant de longues heures sans gêne. De même, le tube qui embarque le baffle n’est pas très sortant, et ne piquera donc pas l’intérieur des oreilles comme on peut le voir chez certaines autres marques.

La qualité du son, surtout la basse, est moyenne, mais reste très en concordance avec ce qui se fait chez la concurrence avec peut-être un comportement un peu meilleur lorsqu’ils sont utilisés avec un smartphone Oppo. De plus, la texture de la face extérieure en verre qui est différente de celle mate à l’intérieur donne une sensation très agréable lors de l’utilisation des contrôles tactiles.

Quant à leur autonomie, le constructeur semble éviter de mentionner celle des buds eux-mêmes (qui se situe autour des 4h) et préfère parler des 20h de temps d’écoute ‘total’ qu’ils peuvent conférer à l’utilisateur avec un boitier complètement chargé. En d’autres termes, la batterie intégrée dans ce dernier peut charger les écouteurs jusqu’à 5 fois, pour des sessions d’écoute de 4h chacune.

Le seul ‘gros’ reproche qu’on a à émettre à l’égard des Enco W11 reste leur temps de réponse en jeu. Il est quasiment impossible de jouer avec à cause d’une latence qui frôle la demi-seconde lorsqu’ils sont utilisés sur un téléphone d’une autre marque.

PRIX : 6.900 DA

Les Oppo Enco W51

De l’emballage à la qualité de fabrication, tout respire le premium dans les Enco W51. Leur forme hybride qui mélange la rondeur des buds et la ‘tige’ des pods leur donne aussi une marque visuelle assez distinctive. Sur ces derniers, Oppo aura mis le paquet en intégrant quasiment toutes les dernières technologies trouvées sur les TWS (écouteurs Bluetooth), chose qu’on ressent lors de l’utilisation, mais aussi lors du passage à la caisse.

‘LA’ fonctionnalité phare des Enco W51 est sans doute l’ANC, pour Active Noise Cancelling ou réduction active du bruit. Une technologie qui utilise les trois microphones embarqués sur chaque écouteur pour écouteur puis filtrer de manière logicielle le bruit ambiant. Ceci donne une très agréable sensation de se trouver dans une bulle vide et aide ainsi à mieux apprécier la qualité du son.

Parlant de la qualité du son, la basse y est tout simplement incroyable. On y retrouve la même sensation du détail que sur d’autres écouteurs qui font le double du prix. En écoutant de la musique par exemple, il sera possible de remarquer de manière individuelle la totalité des instruments utilisés. Un luxe qu’on ne retrouve que sur des modèles de haut de gamme, desquels les W51 font partie.

L’autonomie reste aussi correcte, mais semble moyenne lors de l’utilisation de la fonctionnalité ANC connue pour être très énergivore. Ceci donne à peu près quelques 4h d’écoute sans ANC et 3,5h en activant cette fonctionnalité qui est peut-être leur plus grand argument de vente.

En les utilisant avec un smartphone Oppo, les Enco W51 ne présentent aucun temps de latence lors des sessions de jeu, mais comme avec leurs semblables des gammes inférieures, cette fonctionnalité dite ‘low latency’ échoue complètement lors de son utilisation avec des smartphones de tierces marques.

Prix : 16.900 DA

Notre unboxing en vidéo