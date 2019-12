Durant un événement qui a eu lieu en Chine le 20 Décembre 2019, Oppo avait officialisé le lancement d’un nouveau modèle de milieu de gamme qui risque bien de mettre à mal la compétition : le Oppo A91.



Ce tout nouvel appareil de chez Oppo vient avec une assez grande dalle de 6.4 Pouces en FullHD+ du Type IPS LCD, ainsi qu’avec le très puissance SoC Helio P70 de chez Médiatek couplé à pas moins de 8Go de RAM et 128Go de mémoire interne de stockage.

Pour la photographie, on retrouve un appareil photo arrière doté d’un capteur principal de 48MP ainsi qu’un capteur avant ‘selfie’ de 16MP alimenté par une IA assez puissante.

Le Oppo A91 est d’ores et déjà disponible en Chine (CN Version) sous trois coloris que sont le Bleu ciel, le rouge et le noir, et ce à un prix environnant les 285 dollars américains, soit dans les 52.000 DA.

Fiche technique du Oppo A91

Écran 6,4 » FHD+ IPS 20:9 CPU Mediatek Helio P70 2.1 Ghz RAM 8 Go Stockage interne 128 Go OS ColorOS 6.1 (Android Pie 9.0) APN avant 16MP f/2.0 APNs Arr. 48MP f/1.8

8MP f/2.2 Grande Angle

2MP f/2.4 Profondeur

2MP f/2.4 Macro Sécurité Empreintes (sous l’écran) Réseaux Double SIM, A-GPS, 4G LTE, Bluetooth 5.0 Batterie 4.000 mAh 30W Prix 285€ (52.000 DA)

A lire aussi