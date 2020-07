Lancement du Oppo A12s à un prix très agressif

Après avoir longtemps été mise à l’écart par Xiaomi et Realme sur le segment de l’entrée de gamme, Oppo semble vouloir y reconquérir du terrain avec un nouveau modèle qui risque beaucoup de faire parler de lui : le Oppo A12s.

Une fiche technique correcte

Le Oppo A12s vient avec un processeur MediaTek Helio P35, soit le même que sur le A5s, soutenu par quelque 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne de stockage. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un A12 avec moins de RAM et de ROM, ce dernier étant un 4/64.

Le plus grand atout du nouveau A12s est sans doute son énorme batterie de 4320 mAh, assez capable de tenir la journée (voire plus) en utilisation raisonnable. La seule chose qu’on aura regretté, c’est que le téléphone tourne encore sous Android 9.0 (ColorOS 6), alors que la version 11 de l’OS arrivera dans quelques mois seulement.

Côté affichage on retrouve une dalle IPS-LCD de 6,2’’ dotée d’une résolution HD 720p et d’une encoche qui contient le capteur photo ‘selfie’ de 5MP. L’appareil photo arrière quant à lui est un double capteur de 13+2MP respectivement comme principal et senseur de profondeur.

Un prix agressif

Si ce téléphone risque fort de faire parler de lui dans les prochains jours, c’est sans doute à cause de son prix très agressif de 129$ soit environ 24.000 DA. Côté design, le A12s est proposé sous deux différents coloris que sont le bleu et l’argenté.

Sur le marché national, on s’attend à ce qu’il vienne remplacer le Oppo A1k, vu qu’il représente un meilleur rapport qualité/prix que lui. Oppo devrait ainsi couper l’herbe sous les pieds des revendeurs du ‘caba’, et proposer le téléphone de manière officielle dès que les conditions sanitaires le permettront.