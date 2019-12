Dans l’ère du tout connecté, tomber en panne d’internet ou de volume data internet 4G pourrait vous perdre gros ! Heureusement, certains opérateurs comme Ooredoo, proposent des services qui vous permettent d’avoir sur le champ du crédit téléphonique que vous pourrez rembourser plus tard.



Avec le service Sabbaqli d’Ooredoo, il vous sera possible de demander des minutes d’appel, du volume internet 4G ou même les deux, et ce selon les quantités de votre choix. Seul bémol qu’on aura noté, c’est qu’il faille payer des ‘frais de service’ au-dessus du montant à rembourser, ce qui pourrait dissuader les abonnés les plus rigoristes.

Pour activer le service, il vous suffit de composer le code USSD suivant : *505# ou d’envoyer un SMS vide au numéro 505. Quant au remboursement, il sera prélevé de manière automatique de votre crédit lors du prochain rechargement

Emprunt voix

Emprunt Frais de service Montant à rembourser 50 DA 5 DA 55 DA 100 DA 10 DA 110 DA 200 DA 20 DA 220 DA 300 DA 30 DA 330 DA 400 DA 40 DA 440 DA 500 DA 50 DA 550 DA

Emprunt internet

Emprunt Validité Frais de service Montant à rembourser 50 DA = 50 Mo + FB illimité 2 heures 5 DA 55 DA 100 DA = Facebook, Messenger et Whatsapp gratuit + 500 Mo YouTube + 200 Mo Internet 24 heures 10 DA 110 DA 200 DA = Facebook, Messenger et Whatsapp gratuit + 1Go YouTube + 500 Mo Internet 48 heures 20 DA 220 DA 300 DA = Facebook, Messenger et Whatsapp gratuit + 2Go YouTube + 500 Mo Internet 72 heures 30 DA 330 DA

Emprunt combiné

Emprunt Validité Frais de service Montant à rembourser Haya ! 100 24 heures 10 DA 110 DA Haya ! 200 24 heures 10 DA 110 DA