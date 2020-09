Ooredoo-Mobilis-Djezzy : État des lieux de la vente des smartphones chez les opérateurs en Algérie

À l’instar de ce qui se fait ailleurs dans le monde, certains opérateurs téléphoniques en Algérie commercialisent des smartphones au sein de leurs espaces clients. Ces derniers ont ainsi la particularité d’être vendus dans leur boite d’origine sans risque qu’ils soient de seconde main.

Il faut savoir que cela fait presque une décennie que cette méthode de vente de smartphones (via l’opérateur) existe. Néanmoins, elle n’a jamais rencontré de succès chez le consommateur algérien qui trouve que les prix y sont plus élevés que dans les boutiques spécialisées.

Ainsi, mis à part de rares exceptions comme les deux packs Ooredoo (Tablette & smartphone Lenovo) commercialisés avec un abonnement téléphonique à moins de 10.000 DA, aucun autre smartphone n’a pu réellement avoir du succès chez les opérateurs téléphoniques présents en Algérie.

D’un autre côté, il faut savoir que les smartphones proposés par ces derniers ont été importés de manière légale et ont donc été soumis à des droits de douane. Des taxes supplémentaires que les smartphones vendus en boutiques ont su éviter, car les produits concernés ont été importés, pour la plupart, via la pratique dite ‘caba’.

Les prix du moment

Djezzy

N’étant sans doute pas assez rentable, la vente des smartphones chez Djezzy a quelque peu été mise de côté pour le moment. La page relative aux produits disponibles ne semble d’ailleurs pas été mise à jour depuis plus d’un an.

La marque Infinix, ayant signé un partenariat avec l’opérateur en octobre 2019, n’a d’ailleurs pas encore eu le droit à un listing des modèles disponibles sur le site officiel de l’opérateur.

Prix des smartphones chez Djezzy

Ooredoo



Le même phénomène semble toucher Ooredoo, dont le modèle le plus récent affiché sur son site web est un Samsung Galaxy S9 Plus, sorti en 2018. Il n’est d’ailleurs même pas question de débattre le prix, vu que la page n’est vraisemblablement pas à jour à l’heure qu’il est.



Néanmoins, quelques modèles subsistent encore dans les vitrines des espaces client Ooredoo, mais restent tout aussi dépassés et chers, du moins par rapport à ce qui est vendu dehors.

Mobilis

L’opérateur téléphonique vert a quant à lui purement et simplement cessé de mentionner les smartphones sur site web. Ces derniers ont souvent été commercialisés sous forme de ‘packs’ proposant un abonnement téléphonique postpayé.

Les seuls packs qui restent sont d’ailleurs sont ceux relatifs à des modems Wi-Fi 4G ou des clés 4G pour PC.

Modem Wi-Fi + Abonnement chez Mobilis

La solution ?

Les 3 opérateurs téléphoniques ont intérêt à réévaluer leurs propositions en termes de smartphones afin de satisfaire les besoins réels du marché. Il est indéniable que des marques à l’instar de Xiaomi et sa filiale Redmi dominent les segments de l’entrée et du milieu de gamme, très prisés par les Algériens.

Il serait donc judicieux qu’ils commencent à proposer des smartphones venant de ce genre de fabricants chinois, à condition que les prix ne soient pas tout aussi déconnectés du marché.

Il faut aussi savoir que certains opérateurs étrangers arrivent à vendre leurs smartphones à perte, et les rentabilisent par la suite grâce à la vente de contrats d’abonnement. Une formule qui peut être très adaptée au marché algérien, vu que de nombreuses personnes sont d’ores et déjà souscrites à des abonnements internet 4G ou mixtes, qu’ils payent régulièrement.

Smartphones vendus chez Orange (Maroc)*

1 euro = 11 DH*