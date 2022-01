Ooredoo lance une Nouvelle Promo Pack Smartphone Yooz

Poursuivant sa stratégie tournée vers le digital, Ooredoo lance une nouvelle promotion sur son offre Yooz, valable pendant 30 jours.

Destinée spécialement aux jeunes, Yooz est bien plus qu’une simple offre, elle représente un mode de vie conforme aux besoins des clients à l’ère du digital. Ainsi, Ooredoo leur offre l’opportunité de profiter d’une multitude d’avantages avec l’acquisition d’un Pack Smartphone « Yooz ».

Avec 39 990 DA, le client bénéficie d’un Smartphone OPPO A 54 « 128 Go » et d’une carte SIM Yooz, lui offrant un accès à YouTube pendant 4 mois et l’opportunité de profiter d’un accès illimité au contenu musical riche et diversifié de ANAZIK pendant le premier mois.

Cette nouvelle offre promotionnelle est disponible au niveau de tous les espaces Ooredoo répartis à travers tout le territoire national. A travers cette nouvelle promo, Ooredoo renouvelle son engagement à créer des offres et services à la hauteur des attentes du client notamment dans un marché en pleine mutation technologique.