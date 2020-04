Ooredoo – 50 Go d’internet offerts sur les forfaits « la Switch »

Dans le cadre des offres promotionnelles du mois de Ramadan 2020, l’opérateur Ooredoo a décidé d’octroyer un bonus de 50 Go pour les forfaits « La Switch » à plus de 2000 DA/mois.

Il s’agit donc des forfaits Ooredoo La Switch 2500 et La Switch 4000 qui permettront aux abonnés d’avoir 170 Go au lieu de 120 pour la première, et 350 Go au lieu de 300 pour la seconde. Ces derniers deviennent ainsi comme suit :

Internet Appels & SMS Crédit d’appel (national) Temps d’appel (international) Prix / mois La Switch 1500 50 Go Illimités vers Ooredoo 1500 DA 10 min 1500 DA La Switch 2500 120 + 50 Go Illimités vers Ooredoo 2500 DA 30 min 2500 DA La switch 4000 300 + 50 Go Illimités vers Ooredoo 4000 DA 50 min 3500 DA

De plus, pour chaque opération de rechargement de plus de 2000 DA, Ooredoo contribuera de 50 DA aux caisses du croissant rouge algérien, fortement impliqué dans la lutte contre le COVID-19 et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales sur la population algérienne.

Pour profiter de l’offre, il suffit d’avoir une ligne Ooredoo « La Switch » et de composer le code : *530# après avoir rechargé un montant de 2000 DA ou plus.