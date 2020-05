Ooredoo « La Gold » : Ce qui doit changer

Il est indéniable que depuis son lancement en catimini il y a déjà plus d’une année (Mars 2019), L’offre « La Gold Ooredoo » a été, et reste, l’une des meilleures de la catégorie prépayée qu’on puisse avoir en Algérie, même en 2020.

Pourtant, une ‘fonctionnalité’ incluse dans le contrat dans cette dernière irrite de plus en plus les abonnés. En effet, il est impossible de recharger 1000 ou 2000 DA sur sa ligne et les avoir comme crédit ‘normal’. L’opérateur les ‘active’ automatiquement en forfait correspondant.

Un double essai

Par exemple, nous avons procédé à la recharge de 2000 DA et ces derniers ont directement été convertis en 4000 DA de crédit d’appel + 20 Go d’internet, tous les deux expirent au bout de 30 jours, d’où la problématique posée par l’offre.

Nous avons ensuite procédé au rechargement de 2000 DA supplémentaires, et à notre grande surprise, ceux-ci ont aussi été activés une fois de plus en forfait, avec la même date d’expiration que la précédente !

Deux fois la même recharge mais pas de crédit à durée indéfinie

À revoir, mais à ne surtout pas annuler !

Nous pensons fermement que l’opérateur devrait revoir sa copie concernant ce détail, afin d’éviter de mettre en rogne les abonnés ainsi que les associations de protection du consommateur qui peuvent -et qui ont déjà- solliciter l’ARPCE pour ce genre de malentendus.

Néanmoins, en parfaite connaissance de cause de la part de l’utilisateur, ceci ne devrait pas représenter une raison suffisante pour annuler son abonnement « La Gold » (ou sa nouvelle déclinaison « La Gold Jdida »), qui offre pratiquement le meilleur rapport avantages/prix du marché à l’heure actuelle.