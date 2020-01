Ooredoo Gold plus : une nouvelle formule pour 2020

Temps de lecture : < 1 minute

A partir du 27 janvier 2020, la très prisée offre post-payée OOREDOO GOLD a été mise à jour par l’opérateur, qui profite de l’occasion pour la rebaptiser : « OOREDOO GOLD PLUS ».

La nouvelle formule concernera non seulement les nouvelles lignes OOREDOO GOLD PLUS fraichement achetées, mais aussi toutes les anciennes qui sont sous l’offre « OOREDOO GOLD » classique, et ce, de manière automatique.

Ainsi, les forfaits et avantages de la nouvelle » OOREDOO GOLD PLUS » seront comme suit :

Forfait (prix) 3 premiers mois Au-delà de 3 mois OOREDOO GOLD PLUS 1000 12 Go d’internet

Appels illimités vers Ooredoo

2000 DA vers tous les réseaux 8 Go d’internet

Appels illimités vers Ooredoo

2000 DA vers tous les réseaux OOREDOO GOLD PLUS 1500 40 Go d’internet

Appels illimités vers Ooredoo

3000 DA vers tous les réseaux 20 Go d’internet

Appels illimités vers Ooredoo

2000 DA vers tous les réseaux OOREDOO GOLD PLUS 2000 60 Go d’internet

Appels illimités vers Ooredoo

5000 DA vers tous les réseaux 30 Go d’internet

Appels illimités vers Ooredoo

5000 DA vers tous les réseaux

Tout comme ce fut le cas pour la prédécesseure, on s’attend à ce que Ooredoo ne fasse pas de tapage médiatique à propos de la OOREDOO GOLD PLUS, tout en produisant un nombre limité de ces cartes SIM. Il est donc conseillé aux intéressés de se rendre au plus vite aux espaces client Ooredoo au plus vite afin de s’en procurer.

