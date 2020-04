Ooredoo annonce être arrivé à un accord avec Algérie Poste

L’opérateur téléphonique Ooredoo vient d’annoncer, via ses comptes sur les réseaux sociaux, être arrivé à un accord avec Algérie Poste pour la remise en marche des cartes Edahabia pour les rechargements de crédit via internet et GAB.

On rappellera que ceci n’a rien de nouveau, mais les prestations ont été bloquée par Algérie Poste suite à un différend qui date d’au moins Aout 2019, et qui avait empêché l’opérateur de proposer à ses clients les services de rechargement de crédit, paiement des factures et activation de forfaits par internet sur le portail Baridinet.poste.dz/#recharge.

Même si la page n’a pas encore été mise à jour à l’heure qu’il est, on s’attend à voir le logo d’Ooredoo apparaitre dans peu de temps, permettant ainsi aux abonnés de l’opérateur d’effectuer les opérations citées ci-dessus.

Du nouveau sur My Ooredoo

Ainsi, et par la même occasion, l’application mobile (Android & iOS) My Ooredoo prendra en charge plus pléthore de nouvelles fonctionnalités, dont on peut citer :

Un compte unique pour Mon Espace Ooredoo et My Ooredoo (via le numéro de téléphone). Activation de forfaits (appels, internet et mixtes). Accès aux offres Haya! Paiement électronique. Consultation de contenu et services exclusifs.

Télécharger l’application :

>> My Ooredoo (Android)

