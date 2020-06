Ooredoo lance DIMA : une nouvelle offre complète à partir de 50 DA

Dans la cadre de sa nouvelle politique qui met le client au centre de ses décisions, Ooredoo Algérie a dévoilé ce 10 juin 2020 « Dima », une nouvelle offre prépayée mixte (appels + internet) censée à terme remplacer les offres Haya! Maxy.

La nouvelle offre Dima d’Ooredoo, se décline en 3 forfaits mensuels (30 jours) à 1200, 2000 et 3500 DA et 3 autres forfaits journaliers (24h) à 50, 100 ou 200 DA, avec pour chacun d’eux, le même type d’avantages avec des quantités qui diffèrent selon le besoin de l’abonné.

Les avantages

Les forfaits journaliers

Dima 50

50 Mo de volume data internet

de volume data internet Facebook gratuit

gratuit Validité jusqu’à minuit

Dima 100

500 Mo de volume data internet

de volume data internet Appels illimités vers Ooredoo

vers 100 DA de crédit vers les autres réseaux

de crédit vers les autres réseaux Facebook et Messenger gratuits

Dima 200

Volume data illimité

Appels illimités vers Ooredoo

vers 600 DA d’appels vers les autres réseaux

d’appels vers les Facebook et Messenger gratuits

Les forfaits mensuels

Dima 1200

8 Go de volume data internet

de volume data internet Appels illimités vers Ooredoo

vers 100 min d’appels vers les autres réseaux

d’appels vers les 120 SMS

Facebook gratuit

gratuit Accès gratuit à la plateforme ANAZIK*

Dima 2000

30 Go de volume data internet

de volume data internet Appels illimités vers Ooredoo

300 min d’appels vers les autres réseaux

d’appels vers les 200 SMS

Facebook gratuit

gratuit Accès gratuit à la plateforme ANAFLIX**

Dima 3500

70 Go de volume data internet

de volume data internet Appels illimités vers Ooredoo

vers 700 min d’appels vers les autres réseaux

d’appels vers les 350 SMS

Facebook gratuit

gratuit Accès gratuit aux plateformes ANAZIK* et ANAFLIX**

Ce qu’il faut savoir à propos de Ooredoo dima

Une offre prépayée et libre

Ooredoo Dima est une offre prépayée, c’est-à-dire que le client pourra décider de renouveler (ou non) son abonnement après son expiration. Ceci donc le mérite de permettre au client de changer de palier pour chaque nouvelle souscription.

La gestion de la ligne (choix du forfait, renouvellement et changement) se fait via un nouveau portail dédié, accessible en composant le code USSD *500# ou via le web sur choof.ooredoo.dz.

Condition d’accès

Pour profiter de l’offre Dima d’Ooredoo, les clients ont le choix entre acquérir une nouvelle carte SIM pour le prix de 1200, 2000 ou 3500 DA selon le forfait choisi pour le premier mois, ou bien garder leur numéro actuel en migrant vers la nouvelle offre moyennant des frais de migration de 200 DA, et ce en composant *500# ou en se rendant dans un espace client de l’opérateur.

*ANAZIK est un service de streaming audio parrainé par Ooredoo et disponible sur le Google Play Store.

*ANAFLIX est une plateforme de streaming vidéo aussi parrainée par Ooredoo.