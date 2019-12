حصريا مع My Ooredoo📲، عبّئوا رصيدكم واستفيدوا من 50 % حجم إنترنت إضافي على كل اشتراكاتكم اليومية وابقوا متصلين أينما كنتم ! 😮👊📲 واش راكم تستناو 📲📲 ⬇️⬇️⬇️http://bit.ly/36jHJ7jExclusivement avec My Ooredoo 📲, rechargez et profitez de 50 % de bonus 😮👊📲 sur vos forfaits internet journaliers et restez connectés partout ! 💯✅N'attendez plus téléchargez l'application maintenant ⬇️⬇️⬇️http://bit.ly/36jHJ7j