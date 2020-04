Ooredoo : 50 Go d’internet offerts sur les forfaits Super Maxy [Méthode d’activation]

Pour le mois de Ramadan en cours, l’opérateur téléphonique Ooredoo s’est mis à octroyer un bonus de data internet de 50 Go sur tous les forfaits supérieurs à 2000 DA. Parmi les concernés, On retrouve tout naturellement ceux relatifs prépayée « Super Maxy ».

Ainsi, pour les rechargements (dits ‘options’) Super Maxy 2000 et Super Maxy 3500 DA, l’abonné aura la possibilité d’avoir 50 Go d’internet de plus sur le forfait de base, tout en contribuant de 50 DA aux caisses du croissant rouge algérien.

Les forfaits deviennent ainsi :

Forfait Internet Appels Ooredoo Crédit d’appel Bonus Validité Prix Super Maxy 2000 30 + 50 Go Illimités 3000 DA Facebook + Messenger illimités 30 jours 2000 DA Super Maxy 3500 100 + 50 Go Illimités 7000 DA Facebook + Messenger illimités 30 jours 3500 DA

De plus, sur l’offre Super Maxy 3500, les appels vers l’international seront au même prix que vers le national, c’est-à-dire :

10 DA/min : pour la France, le Canada, la Chine, L’Allemagne, Les Etats-Unis, l’Espagne, l’Inde et la Grande Bretagne.

20 Da/min : L’Egypte et la Turquie.

Afin de profiter de l’offre, il est impératif de composer le code *530# après l’opération de rechargement.