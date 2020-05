Ooredoo : 30 Go d’internet + YouTube illimité pour 1000 DA !

Ooredoo Algérie vient de lancer deux nouveaux forfaits à destination de tous ses clients via son portail de rechargement en ligne, l’un à 100 DA et l’autre, beaucoup plus intéressant, à 1000 DA.

L’offre en question, n’est néanmoins accessible que via le rechargement par carte Edahabia, afin d’inciter les abonnés de l’opérateur à basculer sur le e-paiement, toujours encore très peu utilisé en Algérie.

Détail des forfaits

L’offre se décline en deux forfaits : un journalier à 100 DA et un mensuel à 1000 DA, activables via l’application My Ooredoo, précédemment lancée par l’opérateur, mais dont les avantages diffèrent selon le type du rechargement, et ce, comme suit :

Via crédit

Forfait Volume YouTube Validité Internet 100 1 Go illimité 24h Internet 1000 15 Go illimité 30 jours

Via carte EDAHABIA

Forfait Volume YouTube Validité Internet 100 2 Go illimité 24h Internet 1000 30 Go illimité 30 jours