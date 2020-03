Temps de lecture : 2 minutes

Entamé depuis plusieurs mois maintenant, le déploiement de l’interface logicielle propriétaire de Samsung, la OneUI 2.0, basée sur Android vient d’atteindre deux célèbres modèles de milieu de gamme : Les Samsung Galaxy A50 et Galaxy M30s.

Il faut savoir que si les modèles des séries S et Note (haut de gamme) ont commencé à recevoir des bêtas de la OneUI 2.0 dès la fin de l’année 2019, les modèles appartenant aux gammes inférieures n’étaient aucunement concernés par ce programme.

Les Galaxy A50 et M30s recevront donc directement des versions stables d’Android 10, ce qui limitera le risque de faire face à des bugs logiciels qui tardent parfois à être corrigés.

Le Samsung Galaxy M30s

Ainsi, la mise à jour portant le numéro de build : M307FXXU2BTC6 qui concerne le Samsung Galaxy M30s (SM-M307F) a déjà commencé à être envoyée aux modèles commercialisés sur le sol indien. Le build contient aussi d’ailleurs les patchs de sécurité de mars 2020, qui corrige certaines failles de sécurité découvertes lors des trois premiers mois de l’année en cours.

On rappellera que quasiment tous les modèles de gamme des Samsung Galaxy M modèles transitent par Dubai, et sont par la suite vendus partout en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, quoi que la mise à jour reste cantonnée uniquement sur les modèles qui sont actuellement en fonctionnement en Inde.

Le Samsung Galaxy A50

Le cas du Samsung Galaxy A50 est un peu différent, car ce dernier a reçu deux builds différents selon la version du téléphone. Le Samsung Galaxy A50 indien (SM-A505F) a reçu celui portant la numérotation A505FDDU4BTC4 et qui ne contient que les patchs de sécurité de février 2020.

La version sud-coréenne (SM-A505N), quant à elle, a reçu le build A505NKSU3BTC3 a été gâtée avec les derniers patchs de sécurité en date, ceux de mars 2020.

Les nouveautés

On aura noté que les deux versions de la OneUI 2.0 présentes sur le A50 et le M30s sont un petit peu différentes, ce dernier manquant cruellement de certaines fonctionnalités phares de la surcouche de Samsung.

Néanmoins, les deux modèles ont eu le droit à un meilleur thème sombre, une meilleure interface logicielle de l’application « Appareil Photo » et un mode concentration à l’intérieur de l’application Digital Wellbeing de Google.

