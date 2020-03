Temps de lecture : < 1 minute

Initialement lancée avec les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra et le Galaxy Z Flip, la OneUI 2.1 a été programmée pour être déployée sur d’anciens modèles de la marque, y compris les flagships de 2018 a rapporté le très sérieux média spécialisé Sammobile.

Dans une réponse donnée à un utilisateur sur le forum officiel de Samsung (Samsung Community) en Corée du Sud, le modérateur a confirmé que la version 2.1 de la OneUI, aussi basée sur Android 10, arrivera non seulement sur la série des Galaxy S10 et Note 10, mais aussi sur celle des S9 et Note 9, sortis il y a de cela 2 ans déjà.

Source : Sammobile

Par contre, aucun calendrier de déploiement n’a pour l’instant été communiqué à propos de cette mise à jour, mais on s’attend à ce qu’elle arrive de manière progressive en commençant par les modèles les plus récents, puis sur les S9 et Note 9 dans un temps ultérieur.

Peu de changements

L’une des fonctionnalités phares de la OneUI 2.1 était l’ajout d’un mode permettant de basculer sur un taux de rafraichissement de 120Hz. Malheureusement, limitation matérielle oblige, cette fonctionnalité ne peut être disponible sur les anciens flagships de la marque.

Néanmoins, des fonctionnalités comme le Zoom-écran et le Samsung Quick Share (alternative à Shareit) seront disponibles sur les anciens modèles qui basculeront sous OneUI 2.1.

