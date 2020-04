OnePlus 8 & 8 Pro officiellement dévoilés : les Progrès et les déceptions

Après plusieurs semaines de leaks, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro viennent d’être officialisés par la marque chinoise, avec une sérieuse tentative du faire du premium plus au moins réussie.

Comme on s’y attendait, les deux nouveaux modèles de chez OnePlus embarquent le tout dernier Snapdragon 865, entre 8 et 12 Go de RAM, des écrans OLED à 120hz ainsi qu’une compatibilité totale avec la 5G. Malheureusement, ces derniers manquent de justesse à rivaliser avec la série des Samsung Galaxy S20, et peinent donc à justifier des tarifs qui vont de 699$ du OnePlus 8 de base aux 999$ du OnePlus 8 Pro 12/256.

Design

Côté design général des deux appareils, on reste sur quelque chose de très similaire au OnePlus 7 Pro, avec une dalle plus arrondie à l’arrière qu’à l’avant. OnePlus semble aussi faire marche arrière sur la caméra motorisée, se contentant d’un écran percé en haut à gauche, sans doute pour faciliter l’obtention de la certification IP68 (uniquement sur le Pro) qui manquait cruellement aux modèles précédents.

On aura aussi remarqué l’absence du port jack 3.5mm, ce qui signe l’arrêt de mort définitif de ce standard sur nos smartphones, même s’il continue à être proposé sur des téléphones d’entrée et de milieu de gamme.

L’écran

Comme mentionné précédemment, les OnePlus 8 et 8 Pro profitent d’un des meilleurs écrans sur le marché actuellement. Respectivement de 6.55’’ et 6.78’’, ces derniers sont compatibles avec le standard HDR10+ proposé sur des plateformes de streaming vidéo comme Netflix et YouTube. Néanmoins, seul le modèle Pro propose une résolution QHD+ de 1440x3168px, le modèle de base se contentant de la FHD+.

Autre gros avantage offert par l’écran du 8 Pro par rapport au OnePlus 8, c’est la capacité de ce dernier à atteindre quelques 1300 bougies (nits) d’éclairage, ce qui le rend extrêmement visible sous le soleil. A titre de comparaison, le Redmi Note 8 Pro réputé très lumineux, et parfaitement visible sous le soleil n’en délivre que 500.

Photographie

Si on avait évoqué la possibilité que les OnePlus 8, et 8 Pro n’en vaillent pas leurs prix, c’est en premier lieu à cause de leur rendu photo, qui est très loin devant les Google Pixel, iPhones et mêmes des Samsung Galaxy S d’une ou deux générations précédentes.

Pourtant, sur le papier, les deux OnePlus ont tout d’un système de capteurs premium : triple capteur 48MP+16MP+2MP pour le modèle de base, et quadruple capteur de 48MP+48MP+8MP+5MP pour le Pro. Même en vidéo, ils arrivent à délivrer, sans problème de la 4K en 60 images/seconde grâce à leur SoC surpuissant.

Malheureusement, OnePlus ne semble pas avoir assez investi dans le traitement logiciel des photos, ce qui donne des rendus beaucoup moins intéressant qu’un Pixel 3A par exemple, qui coute 2 à 3 fois moins cher.

Software

Il ne faut donc pas se leurrer, si on achète un smartphone de chez OnePlus, n’importe lequel, c’est avant tout pour profiter de la fluidité légendaire de son interface logicielle OxygenOS, qui reste la plus rapide du marché, et qui a la bonne réputation de ne pas perdre en vitesse après quelques mois d’utilisation.

OnePlus compense donc pour la ‘médiocrité’ de son appareil photo avec une expérience d’utilisation épurée au peigne fin, ce qui fait en sorte que leurs téléphones restent ‘gardables’ pendant 4 ou 5 ans, ce qui relativise un peu le cout initial.

Autres fonctionnalités

Le OnePlus 8 Pro, propose à ses utilisateurs une recharge rapide de 30W en sans-fil, ce qui représente une première sur un smartphone grand public. Malheureusement, ce dernier n’est pas livré à l’appareil, et surtout, fait beaucoup de bruit, car il est obligé d’être refroidi par un ventilateur intégré.

Les deux OnePlus 8 et 8 Pro embarquent des batteries de 4300mAh et 4510mAh, ce qui semble relativement peu en sachant que le mode 120Hz de leurs écrans est extrêmement énergivore.