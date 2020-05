Même si les critiques envers elle sont de plus en plus virulentes, on ne pourra pas enlever à OnePlus le fait qu’elle soit la marque qui prend en charge le plus longtemps ses smartphones, au côté de la gamme Pixel de Google.

On n’est donc pas très étonnés de voir la version stable d’OxygenOS 10, basé sur Android 10 arriver sur les OnePlus 5 et 5T lancés en … 2017 ! là où son équivalent chez Samsung, le Galaxy S8, a depuis longtemps été abandonné par le géant coréen.

De la navigation gestuelle, mais pas pour tous

La nouvelle build d’OxygenOS destinée aux deux modèles cités vient non seulement apporter Android 10, mais aussi corriger quelques bugs et failles de sécurité. Malheureusement, le OnePlus 5 pas droit à la navigation gestuelle, pourtant l’une des nouveautés phares d’Android 10.

La raison pour cela est sans doute le design général de l’appareil qui contient le très dépassé bouton ‘Home’, qui rend inutile l’intégration de telles fonctionnalités de navigation.

Les nouveautés

Sur la page de téléchargement de la mise à jour de 1.9 Go, on peut déjà avoir un aperçu des nouveautés qu’elle apporte, dont les plus notables sont :

Le basculement vers Android 10

Un nouveau design

Amélioration du système d’autorisations pour la localisation