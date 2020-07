Voici combien coûtera le nouveau OnePlus Nord [Rumeur]

Le prochain smartphone de chez OnePlus, le OnePlus Nord, qui sera lancé le 21 juillet prochain via un événement en ligne a déjà vu son prix fuiter sur un site d’e-commerce en Roumanie. Le téléphone serait ainsi commercialisé à 2.230,99 Leu, soit l’équivalent de 460 euros (92.000 DA) pour sa version à 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne de stockage.

Si ce prix pourrait être considéré comme relativement ‘honnête’, il ne faut pas oublier que ce modèle est censé être un haut-milieu de gamme, qui tire sa puissance d’un Snapdragon 765G, qui est loin d’être le plus puissant du marché.

De plus, la raison même de l’existence du téléphone c’est de pouvoir proposer des téléphones à moins de 500 euros, une gamme de prix oubliée par le fabricant depuis son passage au très haut de gamme il y a de cela deux ou trois ans déjà.

Une fiche technique ‘respectable’

Pour le reste des caractéristiques techniques, on retrouve un écran AMOLED de 6,55’’ et d’un taux de rafraichissement de 90Hz, une batterie de 4,300 mAh ainsi qu’un quadruple capteur photo arrière de 48+16+2MP, respectivement comme principal, grand-angle et profondeur.

Néanmoins, ce listing reste à confirmer, car de nombreux autres rapports parlent d’un quadruple capteur photo, et des résultats Geek Bench parlent plutôt de deux modèles à 6Go et à 12 Go de RAM, cadencés à 1.7Ghz pour le premier et 1.8Ghz pour le second.