Une mise à jour majeure de Messenger (facebook) est en train d’être distribuée en ce moment pour tous les utilisateurs de l’application à travers le monde. Beaucoup d’éléments du design de l’IU (interface utilisateur) se retrouvent renouvelés, avec un accès mis sur tout ce qui est messages et stories.

Toujours dans sa quête de la simplicité et surtout, de la praticité, tous les éléments peu utilisés par la communauté seront ainsi supprimés, on pense notamment à l’onglet ‘Découverte’, qui est peu consulté, et n’a donc plus de raison d’être selon Facebook.

Ainsi, le Messenger de Facebook n’aura plus que 2 onglets dans sa page d’accueil, ‘Messages’ affichant l’historique des conversations (ou discussions) ordonnées par ordre chronologique décroissant. L’autre onglet sera relatif aux ‘Personnes’, c’est-à-dire la liste des amis actuellement en ligne.

Deux onglets (en bas) au lieu de 3

Messenger, Instagram… ‘c’est pareil tout ça’

Il en va sans dire que Messenger prend ainsi la direction d’Instagram, en focalisant son attention de plus en plus sur les stories, qui seront désormais au centre de l’expérience, avec par exemple, des icônes plus grande et plus visibles compte tenu de l’aspect général de l’IU.

Néanmoins, l’application continuera à proposer aux utilisateurs sa fonctionnalité de base qui est l’échange de messages instantanés, dont le design a aussi été tiré vers le minimalisme.

On aura remarqué l’ajout de certaines fonctionnalités comme la possibilité d’attribué une couleur à chaque message avant de l’envoyer, ainsi que l’intégration de certains contenus dynamiques du type sondage.

On s’attend à ce que la mise à jour arrive sur nos smartphones dans quelques jours au plus tard, ce qui risque de bouleverser (encore une fois), les habitudes des utilisateurs peu familiers avec les nouvelles technologies.

Plus de couleurs sur nos messages

