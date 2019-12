La boutique d’application de Samsung change de nom et apporte son lot de nouveautés avec sa version 4.5, le Galaxy Store comporte notamment le nouveau design One UI et un mode sombre, nous vous invitons à télécharger l’apk.





Le portail d’application, qui était nommé Galaxy Apps, se voit mis à jour par Samsung et adopte un nouveau design One UI, ainsi qu’un mode sombre compatible avec le mode sombre du smartphone à l’échelle du système.

La mise à jour est en cours de déploiement, pour savoir si vous êtes concerné il suffit d’ouvrir l’application Galaxy Store, vous aurez droit à une alerte vous invitant à télécharger la mise à jour.

Si tel n’est pas votre cas, vous pouvez toujours télécharger l’apk sur le lien suivant, il vous suffira ensuite de l’installer sur votre smartphone, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez suivre les étapes suivantes dans cet article.