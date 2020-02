Temps de lecture : < 1 minute

Fournisseur d’information depuis 2009, Algérie360 est devenu aujourd’hui l’un des médias d’actualité incontournable en Algérie.

Fort de ses 3.8 millions de visiteurs par mois (statistique Décembre 2019), de ses 900.000 membres actifs sur Facebook, de ses 1,2 millions de Followers sur twitter et de ses 100.000 abonnés sur Instagram, le site a permis aux algériens de revoir leur façon de s’informer.

Aujourd’hui, Algérie360 mets en ligne la nouvelle version de sa plateforme d’information. Au menu, une version plus épurée, plus riche en information, plus intuitive et un espace dédié aux interactions avec les lecteurs, le tout pensé en mobile-first.

Suite au recrutement d’une nouvelle équipe de journalistes professionnels et dévoués pour rédiger nos propres articles, Algérie360 est devenu un pure player en décembre 2019.

Durant toute l’année 2019, Algérie360 a été l’un des rares médias à couvrir tous les évènements du mouvement populaire (Hirak) en Algérie, et ceci, en temps réel, ne manquant aucune manifestation ni événement politique ou social… Algérie360 s’efforcera à continuer à honorer sa mission d’information.

Bien sûr, Algérie360 ayant pour but de faire parvenir l’information à ses lecteurs de la meilleure des façons, et dans le meilleur des formats, notre équipe reste à l’écoute de tous commentaires ou propositions d’amélioration.

