Plus que quelques semaines avant l'officialisation de la série Samsung Galaxy S11, on en comptera 3 smartphones, à savoir le S11e, le S11 et le S11+. Aujourd'hui, nous vous dévoilons un peu plus sur ce dernier.





En effet, nos confrères de OnLeaks nous dévoilent un peu plus sur le Galaxy S11+, et plus particulièrement sur ses 4 capteurs photo arrière.

Nous observons 4 capteurs disposés sur un module rectangulaire dont les coins sont arrondis un peu comme sur le Mate 30 Pro de Huawei, un module qui occupera une bonne partie de l’arrière du smartphone.

Selon les derniers rapports sur le S11+, nous observons 3 capteurs à gauche et 1 à droite en plus du traditionnel flash, le module à droite correspond au capteur ToF, tant dit que ceux à gauche en partant du haut correspondent au module ultra-grand-angle, le capteur principal de 108Mp et le zoom 5x.

Il nous faudra attendre le 11 février pour avoir la version officielle de Samsung.

