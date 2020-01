Le géant américain du Tech, FACEBOOK, a commencé à déployer la toute nouvelle version web retravaillée de son réseau social. Il sera ainsi disponible de manière graduelle pour les utilisateurs, suivant un calendrier précis qui dépend principalement de l’endroit de l’on se connecte.

À première vue, on s’aperçoit très clairement de l’idée derrière le nouveau design. La nouvelle interface simplifiée, épurée et surtout très claire a été mise en place afin de permettre une inversion quasi naturelle des couleurs, et proposer ainsi, enfin, le fameux mode sombre qui tarde à débarquer sur la plateforme.

La nouvelle interface, qui s’appelle d’ailleurs ‘New Facebook’, s’est encore plus rapprochée de ce qu’on retrouve sur smartphones et tablettes, comme par exemple une disposition des icônes principales en haut au milieu. Des icônes qui portent d’ailleurs le même design que sur mobile.

Le ‘New Facebook’ étant toujours en beta test, il est possible pour ceux qu’ont reçu de demander à Facebook de revenir à l’ancienne version web. Il est aussi possible, voire conseillé, de donner son avis sur la toute nouvelle interface qui sera disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme d’ici mars ou avril 2020.

