Netflix teste une nouvelle fonctionnalité très intéressante

Vous avez l’habitude de vous endormir devant votre télé en regardant Netflix, la règle des 3 épisodes actuelle ne vous enchante pas autant que ça. Bonne nouvelle Netflix va bientôt changer ça en vous donnant plus de flexibilité et plus de contrôle de cet aspect-là.

En effet, Netlfix est en train de tester une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de régler eux mêmes un minuteur qui va stopper la lecture du contenu après 15, 30 ou 45 minutes. Plutôt pratique pour s’endormir devant sa télé.

Pour l’instant les tests concernent seulement l’application Android du service de streaming, mais ça ne saurait tarder de se généraliser sur toutes les plateformes. Netflix déclare attendre le retour des utilisateurs pour décider de la priorité de son action.