Netflix se tourne vers les jeux vidéos

Ce n’est pas une nouvelle idée, bien au contraire, Netflix a toujours montré son grand intérêt pour le domaine des jeux vidéos, mais se voit apparemment prêt à sauter le pas et l’intégrer comme service.

En effet, le géant du vidéo streaming pense à intégrer un service jeux vidéos à sa palette, Netflix compte bien se diversifier et déclare ainsi “Nos membres peuvent aussi bénéficier d’une connexion plus directe avec les histoires qu’ils aiment grâce à des programmes interactifs comme Bandersnatch et You vs. Wild ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et A tous les garçons. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’en faire plus avec le divertissement interactif”.

Ce n’est pas le divertissement interactif que Netflix souhaite seulement amélioré, puisque la firme cherche à recruter un cadre dirigeant pour sa division « Jeux vidéos ». L’idée quant à elle reste la même un abonnement mensuel pour se voir offrir un catalogue de jeux.