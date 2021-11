Netflix jeux grandit encore plus

Il y a quelques semaines Netflix jeux devenait disponible pour tout le monde, depuis Android et iOS même si pour les utilisateurs de ce dernier, il leur faut toujours passer par l’App Store.

Au départ lancé avec juste des jeux adaptés à l’univers de la série Stranger Things, le catalogue de Netflix Jeux grandit de plus en plus et ajoute aujourd’hui deux nouveaux jeux.

Le premier jeu se nomme Bowling Ballers qui est comme son nom l’indique un jeu de bowling, le deuxième est Asphalt Xtreme qui se veut une deuxième version de Asphalt encore plus cool.