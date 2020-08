Netflix – Une partie du contenu devient disponible gratuitement et sans inscription !

Après avoir publié certains de ses films documentaires sur YouTube, Netflix revient avec une nouvelle offre « gratuite » qui concerne cette fois certaines de ses séries.

La plateforme de streaming a ainsi décidé de permettre aux utilisateurs Android et Windows (PC) de regarder de manière totalement gratuite et sans inscription 10 titres différents. On ne sait néanmoins pas pourquoi les utilisateurs sous iOS (iPhone, iPad) et macOS (Macbooks) ont été exclus de la démarche, mais la « Apple Taxe » de 30% y est peut-être pour quelque chose.

Le contenu disponible gratuitement

On aura noté que ce ne sont pas tous les épisodes qui sont disponibles de manière gratuite. La Plateforme nous ainsi invité à nous abonner après avoir regardé le premier épisode de Stranger Things.

Comment y accéder

Disponible sans inscription, le contenu évoqué ci-dessus est accessible simplement en se rendant sur le lien suivant : Netflix Watch Free.