En s’inscrivant pour la première fois sur le service myCloud de Mobilis, le client aura droit à 1 Go de mémoire de stockage gratuit durant le premier mois.



Les tarifs au delà du premier mois sont dès lors comme suit :



1. Sauvegarde de l’historique des appels : 50 DA/mois

2. Abonnement 5 Go d’espace de stockage : 150 DA/mois

3. Abonnement 10 Go d’espace de stockage : 250 DA/mois

4. Abonnement 25 Go d’espace de stockage : 400 DA/mois