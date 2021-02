Moins de RAM pour Google Chrome

Une nouvelle mise à jour et une nouvelle fonctionnalité pour le navigateur le plus utilisé du monde, qui vont permettre entre autres à Google Chrome de consommer moins de RAM que d’habitude.

Chrome

En effet, depuis les dernières informations qu’ont reliées nos confrères de Windows Latest, Google va très bientôt lancer une nouvelle mise à jour dédiée à la consommation de RAM par Chrome. elle vise entre autres à diminuer drastiquement cette dernière.

Si nous allons plus dans le détail, les développeurs de Google vont ajouter la prise en charge de “PartitionAlloc-Everywhere”, un dispositif permettant de doper les performances de Chrome. Cet ajout devrait essentiellement permettre au navigateur de démarrer plus rapidement, de charger les pages internes plus vite et d’offrir une meilleure gestion des ressources de l’ordinateur.