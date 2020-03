Temps de lecture : < 1 minute

Après avoir été disponible via le thème sombre général proposé par l’Android de base ainsi que certaines surcouches constructeurs (OneUI, MIUI…), le thème sombre du Play Store de Google est enfin disponible de manière autonome.

De ce fait, et suite à une récente mise à jour, il est désormais possible d’activer ou de désactiver le dark mode (mode sombre ou mode nuit) du Google Play Store sur n’importe quel smartphone Android, et ce, indépendamment de l’activation ou non du thème sombre global sur l’appareil.

Méthode d’activation/désactivation

Pour activer ou désactiver le dark mode sur le Google Play store, commencez par vous assurer que :

Votre appareil tourne sous Android 10

Vous avez la dernière mise à jour du Play Store

Par la suite, il vous suffira de suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le menu ‘Paramètres’. Appuyez sur ‘Applications’ Cherchez l’application ‘Google Play Store’ et appuyez dessus. Descendez la page jusqu’à trouver l’option : ‘Thèmes’. Appuyez dessus et choisissez entre ce qui suit :

Clair : pour le thème clair

: pour le thème clair Sombre : pour le thème sombre

: pour le thème sombre Par défaut : Changer le thème suivant le thème global de l’appareil.

Comme on peut le constater, cette fonctionnalité ne marche que sur les téléphones déjà sous Android 10, mais étant réservée à une application en particulier, on peut espérer la voir débarquer sur Android 9 même si rien n’est officiel pour l’instant.

A LIRE AUSSI