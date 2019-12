Sous le haut patronage du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Mobilis prend part à la 20ème édition du Salon International du Tourisme et des Voyages (SITEV), organisé du 24 au 26 Novembre 2019, au palais de la culture, Moufdi Zakaria à Alger, sous le slogan « Algérie… émerveillez vos sens ».



Ce rendez-vous annuel a vu la participation de 100 exposants algériens, auquel prennent part cinq (05) pays étrangers dont la Tunisie, la Chine, l’Ethiopie, le Mali et le Niger, il aura pour objectif la promotion et le développement du tourisme en Algérie et spécialement le tourisme saharien et domestique.

L’occasion pour les opérateurs locaux et étrangers de partager leurs expériences et expertises dans le domaine du tourisme, et de bénéficier de cet espace de communication, en vue d’échanger les vues et d’établir des relations commerciales à même de donner un élan fort à la promotion de la destination Algérie, qui recèle des potentialités touristiques exceptionnelles et exclusives.

A travers cette participation, Mobilis réaffirme son implication et son intérêt dans le développement de l’industrie touristique et à la mise en valeur de la destination Algérie.

[Communiqué de presse]