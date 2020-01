Temps de lecture : < 1 minute

L’opérateur téléphonique national Mobilis est en train de préparer une nouvelle offre téléphonique pour contre-attaque la récente avalanche d’offres internet et mixte proposées par ses concurrents.

Ainsi, après La Gold Jdida d’Ooredoo et IZZI de Djezzy, Mobilis ne compte rester sans agir, et compte lancer ce dimanche 02 février 2020 une nouvelle offre téléphonique sous l’appellation ‘Be King’ et le slogan ‘C’est vous qui êtes le BOSS’.

L’opérateur s’est néanmoins contenté de publier une simple image comme teaser sur son compte facebook officiel, en omettant d’évoquer plus de détails à ce sujet, et surtout, en faisant attention à ne pas laisser fuiter les détails, comme ce fut le cas pour Ooredoo La Gold Jdida et Djezzy Izzi dont les forfaits ont été présentés par notre rédaction quelques jours avant la révélation officielle.

A LIRE AUSSI