MIUI 12 – Calendrier de disponibilité pour certains modèles Xiaomi/Redmi/POCO

Retardée plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, la MIUI 12 a enfin été annoncée le 27 avril 2020 avec un déploiement immédiat en Chine sur certains modèles. Les modèles en version ‘global’ et ‘India’ quant à eux continuent de suivre, avec plus au moins de délais.

D’habitude, les smartphones des trois marques Xiaomi, Redmi et Poco sont commercialisés sous 6 ROMs différentes, selon la région de destination. Dans le tableau ci-dessous nous ne traiterons que des versions « Global », « India » et « CN », cause seuls ces dernières sont disponibles sur le marché national. Les versions « EU » (Europe), « RU » (Russie) et « ID » (Indonésie) seront ainsi omises exprès.

Le statut actuel de déploiement (juillet 2020)

Chine (CN) Global (MI) Inde (IN) Mi 10 Disponible Mi Pilot (beta) Bientôt Mi 10 Pro Disponible Non Disponible Non Disponible Mi 10 Lite Zoom Disponible Non Disponible Non Disponible Mi 9 Disponible Disponible Non Disponible Mi 9 Pro 5G Disponible Non Disponible Non Disponible Mi 9T Non Disponible Disponible Non Disponible Mi 9T Pro Non Disponible Disponible Non Disponible Redmi K20 Disponible Non Disponible Disponible Redmi K20 Pro Disponible Non Disponible Disponible Redmi K30 5G Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi K30 Pro Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi K30 Pro Zoom Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi K30 4G Disponible Non Disponible Non Disponible Mi 9 Transparent/Explorer Edition Disponible Non Disponible Non Disponible Mi 10 Lite (Youth Edition) Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi K30 5G Racing Edition Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi K20 Pro Premium Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi 10X 4G Disponible Non Disponible Non Disponible Redmi Note 9 Non Disponible Pour bientôt Non Disponible Redmi Note 8 Pro Disponible (Beta) Disponible (Pilot) Bientôt Redmi Note 8 Disponible (Beta) Aout 2020 Aout – Mi Pilot Redmi Note 8T Non Disponible Aout 2020 Non Disponible Redmi Note 7 Pro Disponible Non Disponible Disponible (beta) Mi Max 3 Disponible (Beta) Juillet 2020 Non Disponible Redmi K30i 5G Disponible Non Disponible Non Disponible Mi 8 Juillet-fin/mi-Aout Bientôt Non Disponible Redmi 8A Aout 2020 Aout Aout Poco F2 Pro Non Disponible Juillet Non Disponible Pocophone/Poco F1 Non Disponible Aout Non Disponible