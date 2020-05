La MIUI 12 Globale sera bientôt déployée en deux vagues (Modèles, dates..)

Dévoilée le 19 mai 2020, la version globale de la MIUI 12, l’interface utilisateur des smartphones Xiaomi et Redmi, basée sur Android sera bientôt déployée sur la majorité des smartphones de la marque, commercialisés à partir de 2017.

Les premiers modèles qui recevront la mise à niveau ne seront nul autre que les Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro et le duo Redmi K20 et K20 Pro, qui l’auront, pas plus tard que durant le mois de juin 2020. La firme dit que certaines déclinaisons de la série des Redmi Note 9 sont aussi concernées, sans pour autant spécifier lesquels.

Calendrier de déploiement

Première vague (à partir de juin)

Mi 9

Mi 9T

Mi 9T Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Deuxième vague (pas encore datée)

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCOPHONE F1

POCO F1

Mi 10 Pro

Mi 10

POCO F2 Pro

POCO X2

Mi 10 Lite

Mi Note 10

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Redmi Note 7S

Mi Note 3

Mi Mix 2

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 9s

Redi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Mi Note 10 lite