Xiaomi / Redmi : Les 33 modèles qui auront Android 11 (et ceux non)

Alors que certains possesseurs de téléphones Xiaomi (et Redmi) attendent encore de recevoir la MIUI 11 basée sur Android 10, la marque du petit grain de riz vient d’annoncer de manière officielle la liste de ceux qui auront droit à Android 11 (sous MIUI 11 & 12).

Ainsi, sur le site officiel de la marque, on aura pu découvre la liste complète (et étonnante) des 33 modèles concernés. On y voit ainsi des modèles de toutes les gammes pour ceux sortis en 2020, mais uniquement du haut milieu de gamme pour ceux de 2019.

Il en va sans dire qu’aucun modèle sorti en 2018 ne semble malheureusement être concerné par cette mise à jour, du moins pas pour l’instant.

Les 33 modèles qui auront Android 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Redmi K30 / Pro Poco F2 Pro

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Xiaomi Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 9

xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi CC 9 / Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition

Xiaomi Mi A3

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G / Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Xiaomi Poco M2 Pro

Xiaomi Blackshark 3S

Xiaomi Blackshark 3 Pro

Xiaomi Blackshark 3

Xiaomi Blackshark 2 Pro

Xiaomi Blackshark 2

Redmi K20 Pro / Premium

Xiaomi Mi 9T Pro

Si on a préféré décrire cette liste comme ‘étonnante’, c’est parce que certains modèles très populaires (et capables), ne semblent pas être programmés pour la recevoir. Une pensée particulière pour le Redmi Note 7 sorti en début 2019 et le Redmi Note 8 & Note 8 Pro, tous deux sortis durant le dernier trimestre de la même année.

Les modèles NON concernés

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi-Note 7 Pro

Redmi Note 7

Remi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A/ 8A double SIM

Xiaomi Mi Mix 3 5G