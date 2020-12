Xiaomi/Redmi/Poco : Les modèles qui ont déjà reçu la MIUI 12 (stable)

Quasiment tous les modèles prévus pour recevoir la version stable de la MIUI 12 l’ont déjà reçue. Cette dernière, basée sur android 10, apporte plusieurs ajouts et modifications visuelles, mais aussi fonctionnelles (voir ici).

Il est bon de rappeler que des smartphones de 3 marques (4 si on compte BlackShark) proposent des téléphones tournant sous MIUI : Xiaomi, Redmi & Poco. N’étant pas encore arrivée au même niveau de maturité que certaines interfaces concurrentes, la MIUI demeure l’une parmi les plus agréables à utiliser.

Les modèles sous MIUI 12 (stable)

Mi Mix 3 5G Redmi 9C : Redmi 9C POCO C3 Redmi 9C NFC Mi 10T / Redmi K30S Redmi 10X Redmi Note 8 Pro POCO F1 Redmi 10X Pro Mi 10 Ultra Redmi 9 India Mi 9 Redmi K30 Ultra Mi Mix 2 POCO M3 Mi 10 Pro Mi 9 Pro 5G Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro [India] Redmi 9A Redmi K20 / Mi 9T Mi 8 Mi 8 Pro Redmi Note 9 Pro Max [India] Mi 10T Lite Redmi Note 8 POCO M2 Pro Mi 9 SE Mi Note 3 Redmi Note 9 Pro Redmi 9 Mi CC9e Redmi Note 7 / Redmi Note 7S Redmi Note 9 4G / Redmi 9 Power Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G Mi 10 Lite 5G Mi Max 3 Mi Mix 3 Redmi K30 4G / POCO X2 Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Mi 8 Lite Mi Mix 2S Mi 9 Lite / Mi CC9 Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro Redmi 6 Pro Mi 8 SE POCO X3 Mi Note 10 Lite Mi Note 10 / Mi CC9 Pro Mi 10 Mi 8 Explorer Edition Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 7 Pro Redmi Note 8T Redmi S2/Redmi Y2

N. B. Si vous possédez un smartphone de la liste ci-dessous, et que vous n’avez pas encore reçu la mise à niveau vers MIUI 12 c’est qu’il s’agit surement d’une partition régionale. Les versions globales sont connues pour être fractionnées en plusieurs vagues lors de la distribution des mises à jour importantes à cause de la grande demande et la limitation des serveurs de la marque.